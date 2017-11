© Annick Goerens

Tëscht 2013 an 2016 ass an der EU den Undeel vu 15-järege Schüler mat Manktem u Grondkompetenze weider an d'Lut gaang. Dat gëllt och fir Lëtzebuerg, wou mer an deem Beräich souguer däitlech ënnert der europäescher Moyenne leien. Dat ass nëmmen ee vun e puer Parameter, déi de neien Educatiouns-Moniteur vun der EU-Komissioun ënnert d'Lupp geholl huet.

D'Widderhuele vun engem Schouljoer an den Taux vun de Schoulofbriecher gehéieren zu den Haaptproblemer vun der Lëtzebuerger Educatioun. Dat geet dëst Joer aus engem Rapport vun der EU-Kommissioun ervir, deen en Donneschdeg zu Bréissel an e Freideg am Grand-Duché presentéiert gouf. Doranner gëtt d'Performance vun den Educatiounssystemer uechter d'EU evaluéiert.



Fir eist Land ginn et nieft den Erausfuerderungen, natierlech awer och e puer Bonne Noten. Dorënner de Chiffer vun den Diploméierten am Enseignement supérieur, deen iwwert dem EU-Duerchschnëtt läit.



D'Yuriko Backes vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg: Déi jonk Diploméiert vum Enseignement supérieur, déi hunn en héijen Taux d'emploi, wa se herno um Aarbechtsmarché sinn. Dat si Saachen, déi si wierklech fir eis Gesellschaft an och d'Economie wichteg. En anere positive Volet, deen ee soll ënnersträichen, ass d'Formatioun "toute au long de la vie", d'Formation continue, do läit Lëtzebuerg och iwwert der EU-Moyenne an dat ass eng gutt Saach. Den Niveau vun der Prescolaritéit, ab dem Alter vu 4 Joer, läit och immens héich an dat gëtt natierlech de Kanner e groussen Avantage duerno an iwwerhaapt an der Educatioun.





Extrait Yuriko Backes



A punkto Redoublement läit de Grand-Duché awer net nëmmen EU-wäit, ma och am Vergläich mat den OECD-Länner, op der leschter Plaz. Donieft schléisst hei am Land 1 op 4 Kanner de Pisa-Test schlecht of, am EU-Duerchschnëtt ass dat awer just eent vu 5 Kanner.D'Etüd vun der EU-Kommissioun ass awer net just do fir Erausfuerderungen opzeweisen a Bonne Noten ze verdeelen, ma soll awer d'Méiglechkeet gi vun anere Länner ze léieren. Lëtzebuerg kéint sech e Beispill un Estland huelen. Well de Staat do de Schoule méi Fräiheete léisst fir hire Curriculum opzestellen a sech z'organiséieren.