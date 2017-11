De Problem wier d'Methodologie, déi demografesch Approche vum europäesche Statistikbüro wier fir Lëtzebuerg net adequat, fënnt de Statec Direkter, Serge Allegrezza. Dofir goufe vu Lëtzebuerger Säit aus elo eege Projektioune publizéiert, déi d'Migratiounsfluxë besser berücksichtegen.





Bis 2030 gëtt sech op e potentielle Wirtschaftswuesstem vu ronn 3% baséiert, alles wat dono kënnt ass schwéier soen an et si keng konkret Previsioune méi méiglech, mä ebe just nach Projektioune mat Zeenarien. Eis Populatioun wiisst haaptsächlech duerch d'Immigratioun, besonnesch duerch d'Attraktivitéit an d'Kompetitivitéit vun eisem Land.

De Statec zeechent 4 där Zeenarien. Ee vun dëse gesäit zum Beispill eng Croissance vun 0% vir, en aneren e Wuesstem vu 4,5%. Op Basis heivunner variéieren dann d'Parametere "Produktivitéit", "Attraktivitéit vun de Salairen", "Immigratioun a Frontalieren", "Solde migratoire", sou wéi "Total vun der Populatioun".De verschiddenen Zeenarie no, kéinten 2060 tëscht enger Millioun an 1,2 Millioune Leit am Grand-Duché liewen. Beim Zeenario vu 4,5 % géifen et zu Lëtzebuerg zum Beispill ronn 870'000 Aarbechtsplaze ginn, déi ronn zur Halschent vu Frontaliere besat wieren.