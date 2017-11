25 Joer Eldoradio (10.11.2017) Den 1. Oktober 1992 war de Startschoss vun engem neie Radiosender zu Lëtzebuerg. Haut ass den Eldo den zweetstäerkste Radio am Land.

: Et war 1991, wou d'Radio-Liberaliséierung zu Lëtzebuerg entstanen ass, do ass de Monopol vun RTL gefall an du konnten och aner Radio-Sender entstoen. An den Eldo ass am Fong mat der Iddi entstanen e jonke Sender ze maachen, e Sender fir déi jonk Leit, mat ganz vill Musek. De Motto deemools war och ganz vill Musek.Vill Musik awer natierlech och jonk an dynamesch Stëmmen, déi um Eldoradio moderéiert hunn.Gestart gouf beim Eldoradio mat enger Equipe vu 6 bis 7 feste Leit. An Tëschenzäit si 16 Persoune fest beim Eldo agestallt an et ginn eng ganz Partie Freelance-Mataarbechter, déi hëllefen de Programm mat ze gestalten. E Programm, dee sech haut awer net méi reng op de Radio beschränkt. Nieft dem Internetsite gëtt vill Aarbecht an de soziale Medie gemaach an et gëtt eng Aart Tëlee mat eldo.tv.E Freideg den Owend gëtt de 25. Gebuertsdag vum Eldo am Melusina an der Stad gefeiert. Um 10.30 Auer geet d’Party un, den Entrée ass fräi.