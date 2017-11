D'Majoritéit vun de Leit si mat hirer Aarbechtssituatioun zefridden. Déi mental Belaaschtung an den Zäitdrock verlaangen awer no aneren Aarbechtsmodeller.

Knapp 3/4 vun de Leit sinn aktuell mat hirer Aarbecht zefridden. Dat geet aus dem „Quality of work index“ ervir, enger Etüd déi fir d’Chambre des Salariés gemaach gouf, bei där 1.500 Leit gefrot goufen.

D'Majoritéit ass aktuell mat hiren Aarbechtskonditiounen zefridden. Ënnert anerem, wéinst der Kooperatioun mat hirem Chef, der Aarbechtssécherheet an dem Salaire.



© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg



Manner zefridde si se wéinst der mentaler Belaaschtung an dem Zäitdrock. Als Konsequenz fuerdert d’Chambre des Salariés méi flexibel Aarbechtsmodeller, seet de Psychologe au Travail, David Büchel.

Et hätt ee festgestallt, dass d'Leit vill Konflikter hunn tëscht der Aarbechtswelt an dem Privatliewen. Dofir wier et flott verschidden Aarbechtsmodeller ze fannen, wou een déi verschidde Liewensphase berécksiichtegt. Do kéint een dem Salarié dann déi néideg Flexibilitéit gi sech enger Liewensphas unzepassen, déi méi privat Zäit verlaangt wéi eng aner, sou den David Büchel.

Den David Müchel iwwert alternativ Aarbechtsmodeller