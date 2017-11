© RTL (Archiv)

Zu deenen Abréch war et tëscht Oktober 2013 a September 2014 virun allem am Westen, awer och am Zentrum an am Süde vum Land komm. Déi zwee Haaptleit sëtzen nach an der Belsch am Prisong a kréien hire Prozess méi spéit gemaach. Am schrooste war e brutalen Homejacking, am September 2014, zu Äischen. D'Leit aus dem Haus haten deemools Bijoue geklaut kritt, ware geschloen a mat enger Waff bedreet ginn.



D'Uerteel géint déi 3 éischt Ugekloten ass fir de 7. Dezember.