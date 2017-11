D'Camionen, déi duerch Lëtzebuerg transitéieren, däerfe wéinst der Armistice vun 1918 a Frankräich vun e Freiden den Owend un bis e Samschdeg net an d'Land eran. Dat steet an engem Reglement grand-ducal vu 1997.D'Camionen, déi aus Frankräich kommen, musse vun 21.30 Auer un, hannert der franséischer Grenz bis e Samschdeg 21.45 Auer stoebleiwen. Dat Selwecht gëllt fir d'Camionen, déi vun Däitschland aus an d'Land wëllen erakommen. Um 23.30 Auer musse si stoebleiwen. Si däerfen e Samschdeg vun 21.45 Auer un erëm weiderfueren.D'Police wäert reegelméisseg Kontrollen op den Autobunnen A1 an A6 maachen, fir dass den Autostrafic net ze vill vun den ofgestallte Camione gestéiert gëtt.

Interdiction de circulation pour poids lourds en date du 11 novembre 2017 dans le cadre d' " Armistice 1918 "



Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux " limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés " prévoit une interdiction de circulation au Grand-Duché de Luxembourg pour les camions en transit :

- les samedis et veilles de jours fériés de 21.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de la France

- les samedis et veilles de jours fériés de 23.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de l'Allemagne

Le samedi, le 11 novembre 2017, est un jour férié en France (Armistice 1918) pendant lequel la circulation est interdite aux poids lourds.

Il y aura des dispositifs de contrôle sur l'autoroute A6 en direction de Luxembourg à la hauteur de la sortie Windhof ainsi que sur l'autoroute A 1 en direction de Luxembourg à la hauteur de la sortie " Potaschberg ".Une patrouille commune consistant d'un motard UCPR et WPRLux patrouille sur le tronçon entre Arlon et Windhof afin de garantir la fluidité du trafic et afin de s'assurer que les poids-lourds empruntent la voie lente.En cas d'une constatation d'un chauffeur en infraction avec la réglementation en vigueur, la Police procédera à une verbalisation de celui-ci.