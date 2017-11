Et wäerte méi Leit wéi bis ewell dovunner profitéieren, well déi staatlech Familljenzoulagen net méi matgerechent ginn, dat heescht d'Kannergeld, dat een all Mount kritt an awer och d'Suen, déi ee fir d'Kanner fir d'Schoulrentrée kritt an déi fir d'Gebuert vun engem Kand.



Méi wéi 2'100 Famillen zousätzlech wäerten da vun der Allocation de vie chère profitéieren.

Um Montant selwer vun där Zoulag ännert sech awer näischt.



Dee wär awer ze niddreg, seet den OGBL, misst onbedéngt ugepasst ginn. D‘Zoulag hätt sech an de leschte Joren ëm 16% entwäert, huet d’Gewerkschaft kritiséiert.