Op der Héicht vun der Lëppschter-Delt sinn um Freideg de Mëtteg géint 14.25 Auer zwee Autoe frontal aneneegerannt, well se en anert Gefier evitéiere wollten, dat do am Zickzack gefuer ass.

Dee schëllege Chauffer, deen den Accident provozéiert huet, huet sech mat sengem Opel dervu gemaach.

D'Police vun Dikrech sicht no Zeien, déi eppes iwwert deen donkelbloen Opel mat Lëtzebuerger Placke kënne soen.



Am fréien Owend géint 17.30 Auer ass an der Rue Clairefontaine zu Dikrech e Foussgänger um Zebrasträifen ugestouss ginn. De Chauffer hat de Mann am Däischteren ze spéit gesinn, ass op der naasser Spuer un d'Rutsche komm a krut en Accident net méi evitéiert. De Foussgänger koum an d'Spidol.



Wéi den 112 mellt huet et um Wandhaff a Richtung Käerch e Freideg den Owend um 21.45 Auer gerabbelt. Do ass een Auto an ee Gruef gerannt.



Kuerz no 1.30 Auer um Samschdeg de Moien huet een accidentéiert Gefier zu Wolz an der Avenue de la Gare Feier gefaangen.



Bei den zwee Accidenter gouf kee Blesséiert.