Eis Bëscher musse protegéiert ginn (11.11.2017) E Samschdeg gouf nees uechtert d'Land den Dag vum Bam gefeiert. Ënner anerem och zu Bous, wou de Frank Elsen fir eis mat dobäi war!

© Frank Elsen

© Frank Elsen

Am Kader vum nationalen Aktiounsdag goufen e Samschdeg de Moie Beem zu Bous geplanzt. Dat fir d’Leit nach besser fir den ekologesche Patrimoine ze sensibiliséieren. Ma et goufen op dësem Dag awer och Sujete wéi d'Ofséchere vun enge sëlleche Bam-Alleeën diskutéiert, nodeems et an de leschte Méint nees vill déidlech Accidenter mat Beem gouf.