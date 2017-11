© RTL Télé Lëtzebuerg

No engem Gespréich mat sengem franséischen Homolog huet de Belschen Ausseminister Didier Reynders nach dës Woch gewarnt: ''An deem Ament wou dee sou genannten Islamesche Staat iwwer 95% vu sengem Territoire a Syrien an am Irak verluer huet, muss een de Retour vun 'Auslännesche Kämpfer' an Europa als Grond fir Beonrouegung ugesinn.''



E Rapport vun der Europäescher Unioun hält fest: tëscht 2011 an 2016 hunn sech iwwer 5.000 Europäer dem IS ugeschloss. Net méi spéit ewéi e Freideg huet de Procureur vu Paräis, François Molins, bekannt ginn, datt sech den Ament eng 690 Fransousen an IS Territoiren ophalen. En anert Nopeschland vu Lëtzebuerg, d'Belsch, geet vun iwwer 270 Staatsbierger aus.



A Lëtzebuerg selwer? ''Mir si keng Insel.'' Déi Äntwert héiert een ëmmer nees. An enger Parlamentarescher Ufro, freet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar weider Detailer vum zoustännege Minister.



Parallel dozou mécht dem Laurent Mosar nach eppes anescht Suergen; mir missten op eis Finanzplaz ophalen. Lëtzebuerg dierft op kee Fall zu enger Dréischeif vum Finanzement vum internationalen Terrorismus dierft ginn.