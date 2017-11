© Thomas Toussaint / 5minutes (Archiv)

Um fréie Sonndeg de Moie gouf et op verschiddene Plazen am Éislek scho Schnéi-Reen. Et gëllt also op de Stroossen opzepassen.Zu Huldang wieren och d'Felder scho wäiss, sou schreift eis en anere User.Schneit et och scho bei iech? Schéckt eis är Foto op foto@rtl.lu