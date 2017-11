Do hat d’Police et net wierklech wäit. Een alkoholiséierte Chauffeur huet sech an der Nuecht direkt nieft de Policebureau an d'Afaart vum Parkhaus op der Gare zu Esch mam Auto gestallt an huet am Gefier een Tëmpche gehal. Well de Mann de Beamten erkläert huet, datt hie vun der Benelux-Plaz bis an d’Parkhaus gefuer wär, gouf een Alkoholtest gemaach. De Permis war op der Plaz fort.



Dann huet d'Police direkt zwee Mol missen agräifen, well alkoholiséiert Automobilisten aner Gefierer getéitscht hunn. Eng Kéier war dat an der Rue du Fort Neippereg an der Stad an zu Esch am Dieswee. A béide Fäll sollten d'Permisen agezu ginn, ma den Här vun Esch hat scho kee méi. Dowéinst huet de Parquet säin Auto saiséiere gelooss.



En drëtt Gefier gouf um Boulevard Grand-Duchesse Charlotte an der Stad getéitscht. Hei hat d'Fra, déi den Accident verursaacht huet, d'Police selwer alarméiert. Well d'Madame um Telefon schonn den Androck gemaach hat, datt si ze vill gedronk hätt, sinn d'Beamten op d'Plaz gefuer a si huet en Alkoholtest misse maachen. Well de Wäert däitlech iwwerschratt war, krut d'Automobilistin e Fuerverbuet.



Eng weider Automobilistin war géint 4 Auer an der 30er Zon an der Rue Marie-Adelaide an der Stad ënnerwee, dat awer vill ze séier a si ass am Zickzack gefuer. D'Beamten hunn d'Fra dunn ugehalen, ma et war net méiglech, fir en Alkoholtest ze maachen. Dowéinst huet si mat op de Policebüro misse kommen. Do kruten d'Beamten all Form vun Emotiounen ze gesinn. D'Fra huet gekrasch, gouf hysteresch an huet d'Polizisten och nach vernannt. Wéi dunn alles duerch war an d'Madame de Policebüro dierft verloossen, huet si probéiert auszebéchsen an ass Richtung Noutausgang gelaf. E Beamte krut si agefaangen a wollt hir de Wee eraus weisen. Wéi si du bal dobausse war an hir Pabeiere sollt kréien, huet si déi dem Beamten an d'Gesiicht gehäit. Déi "Oflenkung" wollt d'Fra notzen, fir iwwer den Drot ze klammen, fir de Policebüro ze verloossen. Och dat konnt verhënnert ginn an d'Fra gouf bei d'Sortie begleet.



Ma si wollt awer wuel nach net heem goen a koum no e puer Minutten erëm. Si huet wéi verréckt gejaut an hiren Handy a Richtung Beamte geworf, dee si berouege wollt. Well d'Fra dunn awer eng ze vill grouss Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, huet si d'Nuecht am Arrest verbruecht.



Weider hunn d'Beamte vun der Police nach e Fuerverbuet ausgeschwat, well en Automobilist, deen ze vill gedronk hat, en Accident am Rondpoint zu Raemmerich hat. An der Rue de Bonnevoie ass en Auto opgefall, dat kuerz no 5 Auer keng Luuchten unhat. Och hei hat de Chauffeur ze vill gedronk an de Permis war fort. Ouni Permis ass och elo e Chauffeur ënnerwee, deen zu Dikrech an der Rue Clairefontaine ënnerwee war, dat mat 110 km/h.



Zu Diddeleng ass de Beamten e Chauffeur opgefall, deen, wéi hie si gesinn huet, gedréint huet a wollt fortfueren. D'Beamten, déi wéinst engem Accident op der Plaz waren, sinn dem Chauffeur nogefuer an hunn hie kontrolléiert. Och hien hat ze vill gedronk an de Permis war fort.