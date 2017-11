An der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg gouf e Sonndeg den 71. Bazar vun der Croix-Rouge organiséiert. Ganz vill Leit haten de Wee an d'Stad fonnt.

Klickt op d'Foto, fir vill weider Impressioune vum Roland Miny ze kucken! © pressephoto.lu (Roland Miny)

Och d'Grande-Duchesse Maria Teresa war am Nomëtteg op Besuch.

Och d'Grande-Duchesse Maria Teresa war am Nomëtteg op Besuch.20 Joer laang war d'Rita Krombach responsable fir d'Organisatioun. E Sonndeg war et fir d'leschte Kéier. Fir si war dëse Bazar deemno ee ganz speziellen. D'Presidentin vun der Stater Croix-Rouge Sektioun huet dest Joer eng leschte Keier dess grouss Feier zesumme mat ville Bénévolen organiseiert.D'Relève iwwerhëlt d'Manou Hoss.Iwwer 35 Stänn hunn e Sonndeg allerlee Saachen offréiert. Eng 300 Benevolle waren am Asaz. A wéi all Joers gëtt de Benefice vum Bazar gutt opgedeelt. Ë.a. ginn d'Colonien, organiséiert vum Jugendroutkräiz, ënnerstëtzt.