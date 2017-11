Gëtt de Briddelshaff definitiv ofgerappt? (12.11.2017) D'Martine Mergen freet an enger Question parlamentaire, op dat aalt Gebai mat laanger Traditioun wierklech fir eng nei Residence muss Plaz maachen.

Virun iwwer 25 Joer gouf an der Lëtzebuerger Strooss um Briddel e Restaurant opgemaach, an engem Gebai mat enger laanger Virgeschicht. Mat senge ronn 250 Joer gëllt et als dat eelst Gebai vum Briddel. Fréier war et e grousse Bauerenhaff mat enger Wiertschaft an där sech Mënsch an Déier eng Paus gegënnt hunn. Ënnert dem Numm Briddelshaff war e bekannt. Elo sollen déi al Maueren ofgerappt ginn.