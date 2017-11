© Eric Ebstein / RTL Télé Lëtzebuerg

An engem Amendement stéing zum Beispill elo, dass de Kontrakt, deen d’Zesummenaarbecht tëscht Dokter an dem Spidol net méi mat der AMMD verhandelt gëtt, mee dass déi nei geschafen CNCM, also d’Conférence Nationale des Conseil Médicaux, an Zukunft mat der Fédération des Hôpitaux um Dësch sëtzt.Heimatter si weder d’AMMD, nach d’Conseils Médicaux aus de 4 grousse Spideeler averstanen.Et wier ëmmer d’Dokteschassociatioun gewiescht, déi mat verhandelt hätt, well si och d’Intressi vun allen Doktere géif vertrieden. Hiren Desaccord ënnersträicht d’AMMD elo mat engem Protest-Bréif un de Chamberpresident.