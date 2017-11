Den Thomas Kauffmann mat e puer Beispiller



D'Organisatioun zielt 81 Memberen a 74 Länner, dorënner och Lëtzebuerg. Am Kader vun der 3. europäescher Woch vun der Protektioun vu Kanner géint d'Exploitatioun an den Abus sexuel organiséiert ECPAT Lëtzebuerg eng ganz Partie Evenementer fir iwwert d'Thema ze diskutéieren an ze sensibiliséieren. Den Optakt war um Méindeg mam Lancement vun engem "Guide de Terminologie". Dem Direkter Thomas Kauffmann no, wier et wichteg, datt wann een d'Kanner protegéiere wëll, een e Vocabulaire benotzt, dee si net op en neits zu enger Victime mécht.

D'Organisatioun geet déi nächst Deeg och an d'Lycéeë fir d'Schüler ze sensibiliséieren. Donieft ginn Atelieren organiséiert, eng ëffentlech Table Ronde an eng Konferenz iwwert 10 Joer Konventioun vu Lanzarott. All Detailer fannt der ënnert www.ecpat.lu