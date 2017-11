An der Nuecht op e Sonndeg koum et an der Stad zu engem Iwwerfall. De presuméierten Täter konnt d'Police festhuelen, ma vum Affer feelt all Spur.

Zwee Zeien haten eng Policepatrull um 01.30 Auer op en Iwwerfall an der Stroossbuerger Strooss an der Stad opmierksam gemaach. Do hätt e Mann e puer Schäiner aus senger Boxentäsch gezunn, eng onbekannte Persoun huet him vun hannen d'Suen aus dem Grapp gerappt an ass geflücht. De Beklaute wier duerno weidergaang.



Kuerz Zäit méi spéit hunn d'Beamten e Grupp Leit kontrolléiert. Ee vun den Zeien huet ënnert hinnen och den Täter erëmerkannt. De Mann hat och effektiv e Schäin a sengem Mond verstoppt a bei der Perquisitioun huet d'Police weider Schäiner sécher gestallt.



De presuméierten Täter koum mat op de Büro an de Parquet gouf informéiert.



Well d'Affer zur Dotzäit net méi op der Plaz war a sech och duerno net um Policebüro presentéiert huet, fir den Iwwerfall ze mellen, mécht d'Police elo en Zeienopruff.



De Mann, deen e Sonndeg um 01.30 Auer an der Stroossbuerger Strooss an der Stad iwwerfall gouf, soll sech bei de Beamten um Garer Büro um Nummer 2442-9500 mellen.