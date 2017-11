Reportage: D'Liewensmëttelverschwendung doheem reduzéieren (13.11.2017) En Drëttel vun alle Liewensmëttel déi weltwäit produzéiert ginn, ginn ewechgeheit - an dat net just an der Produktioun, Industrie a Gastronomie... ... de gréissten Undeel um Gaspillage Alimentaire hunn mat 42% d'Privatpersounen. Wou genee hei d’Verschwendung stattfënnt a wéi een dat reduzéiere kann, deene Froe si mer nogaangen.

Fir den Zäitpunkt vum Verdierwen erauszezögere ginn et awer eng ganz Partie Tricken. Zum Beispill soll e fiicht Duch, wat ee mat Zitrounejus oder Esseg beträufelt dofir suergen, dass beispillsweis Zaloten knackeg bleiwen an net latscheg ginn.Champignone soll een wéinst dem Kondenswaasser net am Plastiksdëppche loossen, mä mat engem dréchenen Duch ëmwéckelen. An Uebst a Geméis ewéi Kornischongen, wat schonn ugefaange gouf z'iessen,n solle mat Frischhaltefolie ofgedeckt ginn. Wéi vill déi Tricken wierklech bréngen, wëll ech erausfannen, andeems ech déi Liewensmëttel eemol mat an eemol ouni deen Trick stockéieren.Déi aner Saachen, déi ech am Frigo hat, sortéieren ech esou an, wéi et allgemeng vun der Signa recommandéiert gëtt: D’Geméis kënnt ganz ënnen an de Frigo, doriwwer sensibelt frëscht Fleesch a Fësch, am Fach doriwwer Iessensrechter a Charcuterie a ganz uewen Mëllechproduiten. Zosen, Eeër a Jusen kënnen an d’Dier gestallt ginn.Bei mengem Experiment huelen ech d’Liewensmëttel no dräi Deeg déi éischte Kéier aus dem Frigo. Bei der Kornischong gesäit een do schonn däitlech, dass déi ouni Verpackung ufänkt ze schrumpelen, déi agepaakte gesäit nach frësch aus. Bei de Champignonen kréien déi am Plastik schonn éischt fiicht Plazen, déi am Duch fänken zwar och un, méi brong ze ginn, mä se sinn ëmmerhin nach dréchen. An och meng Zalot ass effektiv am Plastik scho méi mätscheg ginn ewéi am Duch.Ma wat ech d’Geméis méi laang am Frigo leie loossen, wat och déi aner Hallschent ëmmer méi schlecht ausgesäit. No enger Woch erkennt ee bei der Zalot an de Champignonen kaum méi en Ënnerscheed. Bei der Kornischong ass ënnert dem Plastik ëmmerhin just dat Stéck, wat ugeschidde gouf, schlecht ginn, de Rescht gesäit nach gutt aus. Fir déi éischt puer Deeg hu meng Tricken sech also rentéiert, mä éiweg haltbar gëtt d’Geméis doduerch natierlech och net.Bei deenen anere Liewensmëttel hunn ech mam Lagere bei der richteger Temperatur dofir gesuergt, dass se net nëmmen hiren Haltbarkeetsdatum anhalen, mä deelweis och driwwer eraus nach iessbar sinn.Beim Datum, deem op de Packunge steet, muss een tëscht zwou Varianten ënnerscheeden: Op verschiddene Liewensmëttel fënnt een e Verbrauchs-Datum. Dee gëllt et ze respektéieren, soss riskéiert ee krank ze ginn. Net ze verwiesselen ass en awer mam Mindesthaltbarkeets-Datum, deen am Fong just ugëtt, wéi laang de Produzent dofir garantéiert, dass de Produit sech net a Goût a Konsistenz verännert.Grondsätzlech ass ëmmer geroden, sech op seng eege Sënner ze verloossen. Bei engem Joghurt, dee sech net gewölbt huet, nach gutt ausgesäit a richt, schwätzt näischt dogéint, en nach z'iessen – och wann en e Mount ofgelaf ass.Eng kuerz Internetrecherche geet duer, fir och méi kreativ Moyenen ze fannen, fir déi vermeintlech Bëtz ze verwäerten – sief et an engem Pesto oder a Chipsen. A wann engem grad net no kreativ ass, dann ass esou eng Geméisbritt effektiv séier ugesat!