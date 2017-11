© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

LCGB/Reportage Claudia Kollwelter



Dat huet den LCGB de Méindeg de Mëtteg am Kader vun engem Protest-Piquet virum Hammer Hospice beklot.D'Leit, déi ënnert de Modalitéiten vun dësem Kollektivvertrag engagéiert goufen, wieren dëst Joer schonn zwee mol ugeschmiert ginn. Am August hätte si keng Punktwäerterhéijung vun 2,2% krut an am Oktober keng nei opgewäerte Carrière kritt.D'Fuerderung vum LCGB ass déi, datt déi Leit, déi en FHL-Kontrakt hunn, den neien Kollektivvertrag am Fleege- a Sozialsecteur applizéiert kréien, deen dëst Joer no méi wéi 2 Joer Verhandlungen, endlech ënnerschriwwe gouf.D'LCGB-Gewerkschaftssekretärin Céline Conter betount, datt zanter August Bréiwer a Rappeller un den Minister vun der Sécurité Sociale gemaach goufen fir eng Entrevue an deem Dossier - ouni Erfolleg.

D'Rosie Brandenburger ass selwer Soignante zu Hamm a schwätzt vun Ongerechtegkeeten. De Protest-Piquet wier, wann et misst sinn, net déi leschten Aktioun.



Den LCGB géing net zouloossen, datt d'Salariéen net hir Valorisatioun vun de Beruffer kréien. All déi betraffen Salariéeën hätten e Rescht op déi nei Modalitéiten.