E Samschdeg, 11. November war seng Läich bei der Salzbaach an der Géigend vu Wolz fonnt ginn.De Parquet hat eng Autopsie gefrot, déi gouf um Méindeg de Moie gemaach.D'Resultat vun där Ënnersichung: Et handelt sech ëm dee Mann, deen zanter dem 6. Oktober gesicht gouf, an et konnt keng friem Awierkung festgestallt ginn.