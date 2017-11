D'Sozialisten hu sech e Méindeg den Owend zu Mamer géigesäiteg Courage gemaach - et hätt vill geschafft an et géif een och nach gebraucht ginn!

© Annick Goerens

D'LSAP hat e Méindeg den Owend en nationale Meeting zu Mamer am Kinneksbond, fir ënner anerem der Parteibasis e grousse Merci auszeschwätze fir hiren Engagement bei de Gemengewahlen. Och wann d'Resultater net sou waren, wéi sech d'Sozialisten erhofft haten, sou wär et elo d'Zäit, d'Enttäuschung hannert sech ze loossen an no vir ze kucken, op d'Chamberwahlen.

"D'Wahle wënnt een zesummen oder et verléiert ee se zesummen", sot de Parteipresident Claude Haagen an dofir wär den Zesummenhalt besonnesch elo ganz wichteg.

Och den Ausseminister Jean Asselborn huet der Partei Courage gemaach. Et géing een iwwerall uechter Europa gesinn, dass sozialdemokratesch Parteien un Zoustëmmung verléieren, ma grad elo an dësen Zäite bräicht een déi klassesch Gauche, mat hirer sozialer Dimensioun a mat hirer Mënschlechkeet.





LSAP: De Jean Asselborn (13.11.2017) "D'Lénk ass net gestuerwen", och wann et vereenzelte lénke Parteien an Europa schlecht geet, esou den aktuellen Ausseminister.

Net méi schlecht rieden, wéi et ass ...

D'Situatioun ass net ideal, ma den Vizepremier Etienne Schneider wëll de Stand vun de Sozialisten zu Lëtzebuerg och net schlecht rieden. An de leschte 4 Joer wär nämlech enorm vill gemaach ginn, fir d'Land no vir ze bréngen. Hei zitéiert de Vizepremier nieft der Gemengefinanz- an der Steierreform, och déi vill sozial gesellschaftspolitesch Reformen, notamment d'Trennung vu Kierch a Staat an d'Reforme fir Familljen: Congé Parental, gratis Kannerbetreiung, 10 Deeg Pappecongé an elo och gratis Schoulbicher am Lycée.



Den Numm "Rifkin" ass e Méindeg den Owend iwwregens guer net gefall, den Etienne Schneider huet awer betount, dass een nohaltege Wuesstem bräicht, fir déi sozial Errongenschafte fir déi laang gekämpft gouf, net nëmmen ze behalen, ma och auszebauen. Dat géing zum Beispill heeschen, déi sozial Systemer op engem héijen Niveau ze behalen an d'Pensiounen net ze kierzen.





LSAP: Den Étienne Schneider (13.11.2017) "E Bilan, dee sech weise léisst", esou den aktuelle Wirtschaftsminister.

De Meeting vun de Sozialisten hat eng ganz aner Form wéi een dat bis ewell gewinnt war. Keng laang Rieden, mee kuerz Interventiounen déi vun der Staatssekretärin am Wirtschaftsministère an der fréierer Journalistin Francine Closener moderéiert goufen. Eng Zort live Talk-Show, déi bei den iwwer 200 Sozialiste ganz gutt ukommen ass. Och jonk Nowuesspolitiker déi den Wee op Mamer fonnt haten, ware positiv iwwerrascht.Erfrëschend, ma trotzdem een B-MolKritik vun den eeleren Genossen gouf et och, ma manner haart wéi een dat soss alt gewinnt ass. De Robert Goebbels huet den Owend erfrëschend fonnt, virun allem duerch déi vill Jonk an der Partei ma natierlech géing dat net duer goen, elo misst och inhaltlech geliwwert ginn.Och den Ben Fayot, huet den Owend positiv erlieft an hofft, dass an de nächste Méint vill iwwer déi schwiereg Problemer diskutéiert wäert ginn. D'Welt wär net an der Réi, an Lëtzebuerg wär och net an der Réi; sozial Problemer, Wuesstem, Verkéier, Mobilitéit, Problemer an der Schoul an an der Bildung missten elo ugaange gi fir, dass d'Partei no vir kënnt.