Télétravail e Léisungsusaz, awer keen Duerchbroch (13.11.2017) Dem Marc Wagener vun der Fondation Idea no huet den neie Steiermodell vum Etienne Schneider Potential, e gudden Deel Steierakommes geet awer verluer.

D'Fondation Idea chiffréiert d'Steieren, déi Lëtzebuerg all Joers eleng duerch d'Frontalieren anhëlt, op bis 2 Milliarden Euro. Bei engem Dag Télétravail pro Woch misst een, dem Minister Schneider senger Iddi no, op e gudden Deel dovunner verzichten. Et géif een deemno 400 Milliounen Steierakommes verléieren, präziséiert de Marc Wagener vu Fondation Idea.Potential hätt de Modell Télétravail trotzdem, och wann nëmmen een Dag pro Woch kéint vun doheem aus geschafft ginn, wier dat eng Erliichterung fir eis Mobilitéit, wann een déi Zuel vu Frontaliere betruecht, déi all Dag hei an d'Land kommen. Ëmmerhi komme 85% vun alle Frontalieren, déi hei am Land schaffen, mam Auto. Rechent een alles héich, kéinte Millioune vu Kilometeren agespuert ginn.Dem Télétravail vu Gebaier aus, déi extra fir den Zweck hei am Land, mä direkt op den entspriechende Grenze solle gebaut ginn, gëtt e gewëssent Potential zougerechent. Dem Marc Wagener no, misst een oppassen, dass de Bezuch zu Lëtzebuerg net verluer geet.Do gëtt et och scho konkret Iddien: Den Infrastrukturministere mécht grad eng Etüd iwwert esou e méiglechen Espace de Co-Travail Projet um Belval. Fir all Beruff kéim esou eng Léisung natierlech net a Fro, d'Bürosaarbecht um Computer schéngt dofir predestinéiert.