Den Händler war e Sonndeg um 21.30 Auer no enger Mineralienausstellung um Kierchbierg op der Aire de Waasserbëlleg stoe bliwwen. Wéi hie wollt weiderfueren, ass ee vun de Pneuen vun der Camionnette duerch e spatze Géigestand geplatzt.



De Mann wollt den Ersatzpneu aus der Mall huelen, an där Zäit huet en Onbekannten d'Geleeënheet genotzt, fir un déi "edel" Wuer ze kommen. Pech awer, dass den Händler d'Dier héieren huet opgoen an nokucke gaang ass. Den Onéierleche war do schonn am Gaangen d'Edelsteng an d'Suen aus der Jackette ze klauen.



Den Händler huet de Mann mat Hëllef vun 2 Zeie gestallt. Et huet sech erausgestallt, dass de Brigang schonn op der Ausstellung staark un de Steng interesséiert war.



Éischten Ermëttlungen no, huet den Täter e manipuléierte Stëft ënnert dem Pneu plazéiert a probéiert an d'Camionnette ze klammen, wéi de Proprietaire am Shop vun der Aire war.



Op Uerder vum Parquet gouf de Mann verhaft a koum virun den Untersuchungsriichter.