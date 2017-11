Interview mam Fernand Etgen iwwer "Anti-Gaspi" (13.11.2017) De Landwirtschaftsminister mécht sech staark fir d'Campagne "Zesumme géint Liewensmëttelverschwendung".

Doduerch, datt mer an enger Konsumgesellschaft liewen, hu vill Leit net méi de Bezuch zu de Liewensmëttel oder zu der viller Aarbecht, déi dohannert stécht. Dowéinst mussen d'Leit besser informéiert a sensibiliséiert ginn.A verschiddene Beräicher ass scho vill geschitt, ma beim Konsument muss nach sensibiliséiert sinn, well ëmmerhin 42 Prozent vun der Verschwendung duerch de Konsument passéiert.Mat der Campagne zu Lëtzebuerg probéiert een, fir déi verschiddensten Akteuren an d'Boot ze huelen an esou d'Leit z'informéieren an ze sensibiliséieren.