Den Trafic gëtt iwwer d'Sortie Biereng an dann d'N31, d'N13, den CR165 an den CR164 zeréck op d'A13ëmgeleet.

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un barrage de l'autoroute A13 entre l'échangeur Dudelange-Burange et l'échangeur Kayl le mercredi 15.11.2017 de 22 h 30 à 23 heures pour déplacer les dispositifs de sécurité mis en place dans le cadre du projet d'aménagement de l'échangeur Dudelange-Burange. Cette mesure est nécessaire afin de garantir le libre passage des véhicules hivernaux dans le cadre du service hivernal.

Barrages et déviation

Les barrages autoroutiers suivants sont mis en place:

• L'autoroute A13 entre l'échangeur Dudelange-Burange et l'échangeur Kayl dans le sens Schengen vers Pétange.

• La bretelle d'accès de l'échangeur Dudelange-Burange en provenance de la N31 (Dudelange) et en direction de Pétange de l'autoroute A13.

Le trafic en provenance de la Croix de Bettembourg est dévié à partir de l'échangeur Burange via la N31, la N13, le CR165 et le C164 jusqu'à l'échangeur de Kayl de nouveau sur l'autoroute A13.