E Méindeg am spéiden Nomëtteg ass d'Fähr laanscht hir spéider Asazplaz gefuer - um Bockel vun engem anere Schëff, Greifswald Wieck, dat se an de Mäerter Hafe bruecht huet.D'Sankta Maria II ass 28 Meter laang a bitt 6 Autoen a 45 Passagéier Plaz. 4 Elektromotore maachen, datt d'Fähr ze manövréieren ass, déi schaffe just mat Solar- a mat Batteriestroum. Dat soll d'Schëff ëmweltfrëndlech an och "lues" maachen - et dierft also wesentlech manner Kaméidi maache wéi d'Virgänger-Fähr. Déi nei Sankta-Maria ass déi éischt elektresch Fähr weltwäit!

Enn November soll se dann déi 50 Joer al Sankta Maria I ersetzen. Den 21. November soll d'Schëff un déi nei Besëtzer iwwergoen, déi feierlech Aweiung ass fir de 25. November virgesinn.E Méindeg ass d'Schëff elo mol bis an de Mäerter Hafen transportéiert ginn.Kaschten deet d'Schëff ronn 1,5 Milliounen Euro netto, déi déi zwou Gemengen Mäertert-Waasserbëlleg an Oberbillig bezuelen, zesummen mat EU-Hëllefen an och mat Kreditter.Fir iwwer d'Musel ze fueren, déi op där Plaz 120 Meter breet ass, brauch d'Schëff genee zwou Minutten.

