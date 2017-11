Nigeria-Connection: De Reportage vum Eric Ewald



De Proprietär vum Haus zu Waasserbëlleg huet alles organiséiert, wousst alles an huet ë.a. Leit exploitéiert, hien an de wahrscheinlechen Haaptdealer hunn näischt zouginn an d'Gerante vum Haus ass Auteur oder Co-Auteur vun den Doten, well si eng laang Zäit matgemaach huet!Dat sot de Vertrieder vum Parquet général e Méindeg op der Cour d'appel an der Stad, wou de Prozess an zweeter Instanz ëm eng grouss Drogenaffär sou lues op en Enn kënnt. Am 1. Prozess ware géint déi am Ganzen 21 Ugekloten zolidd Strofe gesprach ginn ...Dobäi kéint et och an zweeter Instanz bleiwen, wann een den Ufank vum Requisitoire vum Vertrieder vum Parquet général analyséiert. E Méindeg krut deen zwee vun am Ganze 6 Deeler vun deem Requisitoire duerch, an zwar e méi juristeschen an een zu de méi klengen Dealeren.Wat dat méi Juristescht ugeet, huet de Vertrieder vum Parquet général erkläert, dass de Proprietär vum Waasserbëlleger Haus am Appell net soe kéint, hie wéisst net, ëm wat et geet. Dat hätt de Mann an 1. Instanz virbrénge sollen; hien, Vertrieder vum Parquet général, kéint allzäit net dofir, wann de viregten Affekot sengem Client den Dossier net ginn hätt.Zu den 18 méi klengen Dealere war et d'Ausso, dass Eenzelner keng aarm Jonge wären, well se schonn anerwäerts veruerteelt goufen. Et wären der ënnert hinnen, déi gréisser Quantitéiten Droge verkaf hätten; wann de Gros vun deenen 18 soe géif, en hätt aner Saache verkaf wéi Drogen, fir z'iwwerliewen, dierft een domat net d'Accord sinn. Een nom aneren huet de Vertrieder vum Parquet général ënnert d'Lupp geholl: En éischten hätt 174 Mol Droge verkaf, en zweete senger Rechnung no 1.000 Bullen ënnert d'Leit bruecht, bei engem 3. misst ee sech froen, wou all seng Suen hierkéimen, e véierte géif all Dag eng aner Versioun presentéieren, e fënnefte wëll 15.000 € vun engem Monni kritt hunn, fir e Bus ze kafen, e sechsten hätt net mam Aparke vun Autoen iwwer 8.000 € verdéngt, e siwenten hätt an 1. Instanz an e puer Sëtzungen dat Hiem ugehat, dat hien och op Policefotoe vun Deale gedroen hätt, an anerer hätte vill Kontakt zum wahrscheinlechen Haaptdealer gehat.E Mëttwoch de Mëtten dierft den zweete Prozess an dëser Drogenaffär da mam Schluss vum Requisitoire vum Vertrieder vum Parquet général a mat de Repliquë vun den Affekoten dorop op en Enn kommen.