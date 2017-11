Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Géif muer nämlech gewielt ginn, géif d'CSV op 39% kommen. Dat wier méi wéi 2013, wou d'Partei op 34,1% koum.



Bei de Koalitiounsparteie gesäit den Trend awer net esou positiv aus, ausser bei de Gréngen, déi par Rapport zu 2013 ronn 3 Prozentpunkte dobäigewanne kéinten, an dem Sondage no, op 13 Prozent kéimen.



DP an d'LSAP géifen awer Plommen hänke loossen. D’DP géif deemno iwwer 6% zum Wahlresultat vun 2013 verléieren, d’LSAP iwwer 4%.

827 Wieler aus engem Pool vun eppes iwwer 1000 Leit am wahlberechtegten Alter goufe fir dëse Sondage befrot.