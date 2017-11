De Buergermeeschter sortant verzicht op säi Mandat am Gemengerot zu Réimech. D'Marianne Beissel réckelt no.

Haut ass dem Henri Kox säi leschten Amtsdag als Buergermeeschter vun der Stad Réimech. No 18 Joer am Déngscht vun de Réimecher Biergerinnen a Bierger, huet hien elo d’Entscheedung getraff - mat groussem Respekt virun de Funktioune vu Buergermeeschter, Schäffen a Conseiller - op säi Mandat am Réimecher Gemengerot ze verzichten, a sech an Zukunft iwwert anner Weeër fir Réimech ze engagéieren:

„18 Joar lang, dovun déi lescht 8 Joar als Buergermeeschter. konnt ech mat vill Energie an Enthusiasmus eng ganz Rei vu Projeten an Zukunftsiddie am Intressi vun eiser Gemeng, hiren aktuellen an hiren zukünftegen Awunner, mat initiéieren an ëmsetzen, an domat eis schéi Stiedchen op zukünfteg Erausfuederungen virbereeden.

Ech wäert eiser Stad an dem Réimecher Liewen sécherlech och weiderhin enk verbonne bleiwen. Nieft der Logementspolitik ass a bleift d’Energie- a Klimapolitik och um lokale Niveau e wichtegt Uleies vu mir. Dofir wäert ech mech och an Zukunft fir d’Verwierklechung vu wichtege lokalen a regionale Projeten engagéieren, wéi z.B. am Kader vun eiser ganz innovativer Logements-Kooperativ beim Réimecher Wunnengsprojet „Gewännchen“.

Der grénger Equipe an natierlech speziell eise grénge Vertrieder am Réimecher Gemengerot, dem Jean-Paul Wiltz an dem Marianne Beissel, wäert ech weiderhin mat Rot an Dot zur Säit stoen. Ech wënschen hinne vill Energie, Motivatioun an eng glécklech Hand.“



Ganz batter war jo zu Réimech d'Defaite fir den gréngen Deputé-Maire Henri Kox, deen nëmmen Véiertgewielte gouf, sou datt seng Partei an der Muselstad 2 Sëtz verluer hat.

Réimech war wuel eng vun de gréissten Deceptione fir déi Gréng, déi bis ewell 4 Sëtz haten. Réimech gouf domat also Blo-Schwaarz, woubäi d'CSV och e Sëtz verluer hat, mee d'DP der 2 bäikrut, fir elo op 4 Sëtz ze kommen a mam Jacques Sitz also den neie Buergermeeschter stellt.