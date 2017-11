Centre culturel islam. vs Intérieur a Mamer / Eric Ewald



Den Tribunal administratif huet e Recours vum islamesche Kulturzenter zeréckgewisen, dee jo zu Mamer eng nei Moschee wollt bauen.

De Sträit geet op d'Guttheesche vum neie Plan d'aménagement général duerch de Mamer Gemengerot am Mee 2015 zeréck. Doropshin hat den islamesche Kulturzenter Objektioune géint dee PAG virbruecht. Nawell hat de Gemengerot am Oktober 2015 en ofgeännerte Plan d'aménagement général ugeholl, mat deem de CCI net zefridde war.



De Centre culturel islamique hat kuerz dono beim Inneminister dogéint reklaméiert, ma den Dan Kersch hat der Mamer Gemeng am Februar zejoert Recht ginn. Wouropshin den islamesche Kulturzenter am Juni d'lescht Joer d'Verwaltungsgeriicht saiséiert hat, fir d'Decisioune vum Gemengerot a vum Inneminister reforméieren oder annuléieren ze loossen.

Virun de Riichter hat de CCI erkläert, en neit, méi grousst a méi adaptéiert Gebai bauen ze wëllen, fir seng Memberen a Gäscht wierdeg ëmfänken ze kënnen: De Gemengerot hätt dës Parzell awer elo als Zone agricole aklasséiert. De Minister hätt seng Decisioun net motivéiert a géif just d'Positioun vun der Gemeng erëmginn, an et géing och keng Motivatioun vun där hirer Decisioun virleien. De Centre culturel islamique hat donieft vun enger Violatioun vu sengem Proprietéitsrecht geschwat, wouduerch säi Recht fir ze bauen a säi Recht, fir seng Relioun auszeliewen, limitéiert wären. Doriwwer eraus wär d'Parzell vun der kathoulescher Kierch an eng "Zone bâtiments et équipements publics“ aklasséiert ginn, wouvun d'Moschee net profitéiere kéint an da wären all d'Parzelle ronderëm anescht aklasséiert.



An hirem Uerteel erkläre sech d'Riichter virop inkompetent, wat de Recours en réformation ugeet. Zum Recours en annulation heescht et, de Minister hätt seng Decisioun wuel motivéiert an dee vum islamesche Kulturzenter gewënschte Reklassement an eng Zon, déi dierft urbaniséiert ginn, wär net fondéiert.



De Riichter no war d'CCI-Parzell ni an enger Wunnzon oder an enger fir z'urbaniséieren aklasséiert, an den Terrain wär net anescht klasséiert ginn; deemno kéint een net vun ë.a. enger Violatioun vum Recht, fir seng Relioun auszeliewen, schwätzen. Donieft wären d'Moschee an d'Kierch net ze vergläichen, well si verschidde geografesch Situatiounen hätten, an et kéint dofir net vun engem arbiträre Choix vun der Gemeng a vum Minister Rieds sinn.



Soudass de Recours en annulation zeréckzeweise wär.