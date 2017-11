© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

De PIB representéiert d'Entwécklung vun der Wirtschaft ma net d'Wuelbefanne vun de Leit.

Zënter 2009 ginn dowéinst op Regierungsniveau Efforte gemaach, fir och d'Liewesqualitéit ze moossen, fir also ze kucken, wéi et de Leit geet.



Um Dënschdeg hunn déi Responsabel vum Statec an d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener de Rapport zum Indicateur „PIBien-être“ oder nach „Luxembourg Index of Well-Being" presentéiert, gekuckt goufen d'Joren 2009 bis 2015.



Ënnert anerem stécht eraus, datt et bei der Liewensqualitéit global gesinn zwar eng parallel Evolutioun zur Wirtschaftsentwécklung gëtt, ma d'Wuelbefanne vun de Leit, also den Indicateur LIW, erhëlt sech awer net esou séier ewéi de PIB.



Francine Closener: Wat wierklech flagrant ass, e klëmmt wierklech vill méi lues wéi de klassesche PIB. E brauch vill méi Zäit fir nees op säin Ausgangsniveau vun 2009 zeréckzekommen. An 2015 war en och nach net erëm um selwechten Niveau ukomm wéi 2009, woubäi ee muss soen, dass de PIB och scho wäit iwwert dem Niveau ass vun 2009. Et ginn also wuel Parallellen tëscht dem Wirtschaftswuesstem an dem Bien-être vun de Leit, mä et dauert vill méi laang, bis datt et de Leit no engem wirtschaftlechen Déif och erëm gutt geet. Et dauert also seng Zäit, bis dass de Räichtum, deen erschafft ginn ass, effektiv bei de Leit ukënnt.





D'Francine Closener



Am Ganze goufen iwwregens 63 Indicateuren ausgeschafft, se sinn an 11 Kategorien ënnerdeelt.Beim éischte Bléck op d'Resultater fält och nach zum Beispill op, datt trotz enger positiver Evolutioun am Beräich „Educatioun“ nach weider Efforten do néideg sinn.