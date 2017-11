Zu Stroossen ware béid Abriecher aktiv. © Police

Ee vun de Männer war eleng zu Péiteng an d'Garage vun engem Appartementshaus agedrongen © Police © Police « ZréckWeider »

Enn Oktober huet e Mann probéiert, fir an enger Residenz an der Rue du Chemin de Fer zu Péiteng en Auto an e puer Schief opzebriechen. Well awer esouwuel den Auto, wéi och d'Schief, déi an der Garage stoungen, zougespaart waren, huet den Abriecher du vun senger Aktioun lassgelooss an huet d'Gebai nees verlooss.Dann Ufanks November goufen de Mann an ee Kompliz dobäi fotograféiert, wéi se zu Stroossen an der Cité Millewee probéiert hunn, an en Haus anzebriechen. Och dat ass net gelongen.Persounen, déi Informatiounen zu de potentiellen Abriecher hunn, solle sech bei der Police op der Porte de l'Ouest ënnert der Nummer 2443-5200 mellen.