Am Juni 2015 hat e Bäcker dem Minister Etienne Schneider geschriwwen. Hie wollt eng Derogatioun kréien, fir - sou wéi d'Tankstellen - viru 6 Auer moies opmaachen ze kënnen. De Minister hat de Mount drop geäntwert, sou eng Derogatioun wär net méiglech. Et géif sech awer mat der Situatioun vun den Ouvertureszäite beschäftegt an d'Gesetz eventuell adaptéiert ginn.



Dogéint hat d'Bäckerei am Oktober 2015 um Verwaltungsgeriicht geklot, wat dunn am Oktober zejoert d'Verfassungsgeriicht mat enger Question préjudicielle befaasst hat. Am Mäerz hat d'Cour constitutionnelle decidéiert, dass déi entspriechend Gesetzartikelen net konform wären zum Artikel 10bis, Paragraf 1, vun der Verfassung, an d'Decisioun vum Minister wéinst enger Violatioun vum Gesetz z'annuléiere wär.



Dëst Uerteel huet den Tribunal administratif elo an engem eegenen ëmgesat.