E Méindeg den Owend géint 17.10 Auer huet d'Police zu Schuller an der Rue de la Gare d'Vitesse kontrolléiert. Ee Chauffer ass do mat 79 amplaz vun den erlaabte 50 km/h gemooss ginn a gouf ugehal. Wéi de Chauffer d'Fënster vum Auto opgemaach huet, ass de Beamten de Geroch vu Marihuana entgéint komm. De Mann war am Gaang en Joint ze fëmmen.



Den Test duerno ass deementspriechend positiv ausgefall. De Chauffer huet der Police de Rescht vum Joint fräiwëlleg ginn, zesumme mat engem Drogen- Accessoire. Et gouf protokolléiert.



Da koum et dee selwechten Owend kuerz virun 19 Auer nach zu engem Accident mat Fahrerflucht zu Biergem. D'Automobilistin ass fortgefuer, nodeems si e Won ze pake krut, dee Chauffer huet si awer verfollegt an d'Police geruff.



De Mann konnt si kuerz Zäit méi spéit tëscht Steebrécken a Biergem stoppen. D'Fra hat ze vill gedronk, wat och en Test vun der Police confirméiert huet. Den erlaabten Héchstwäert war duebel sou héich. Si krut de Führerschäin ewech geholl.