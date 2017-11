Le 14 novembre 2017, le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l’assermentation des collèges des bourgmestre et échevins des communes de Betzdorf, Bissen, Boulaide, Bourscheid, Contern, Differdange, Ell, Esch-sur-Alzette, Fischbach, Flaxweiler, Heffingen, Käerjeng et Sanem.



À dix heures-trente, 13 bourgmestres et 32 échevins ont prêté entre les mains de Dan Kersch, ministre de l’Intérieur, le serment prescrit par l’article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante:



«Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées» à savoir:



pour la commune de Betzdorf:



Monsieur Jean-François Wirtz, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Marc Ries, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Reinhold Dahlem, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Bissen:



Monsieur Joseph Schummer, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Frank Clement, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Carlo Mulbach, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Boulaide:



Monsieur René Daubenfeld, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Jeff Gangler, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Guy Schon, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Bourscheid:



Madame Annie Nickels-Theis, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Raymond Junker, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Jim Leweck, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Contern:



Madame Marion Zovilé-Braquet, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Fernand Schiltz, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Jean-Pierre Schmitz, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la Ville de Differdange:



Monsieur Roberto Traversini, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017

Monsieur Tom Ulveling, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Georges Liesch, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Madame Laura Pregno, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Robert Mangen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune d’Ell:



Monsieur Armand Schuh, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Henri Rasqué, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Georges Weis, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la Ville d’Esch-sur-Alzette:



Monsieur Georges Mischo, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Martin Kox, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur André Zwally, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Pierre-Marc Knaff, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Madame Mandy Ragni, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Fischbach:



Monsieur Fränk Daems, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Patrick Grotz, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Lucien Brosius, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Flaxweiler:



Monsieur Roger Barthelmy, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Madame Juliette Fusenig épouse Jans, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Ernest Apel, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Heffingen:



Monsieur Jérôme Seiler, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Monsieur Pit Wilgé, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Camille Feltes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Käerjeng:



Monsieur Michel Wolter, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Madame Josée-Anne Siebenaler-Thill, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Monsieur Frank Pirrotte, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.

Monsieur Richard Sturm, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.



pour la commune de Sanem:



Monsieur Georges Engel, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017

Madame Nathalie Morgenthaler, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017

Madame Simone Asselborn-Bintz, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.

Monsieur Marco Goelhausen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 14.11.2017.