Extrait Eugene Berger (2)



An engem Sondage vum franséische Meenungsfuerschungs-Institut IOFP, deen am Tageblatt publizéiert gouf, schneit d'Gambia-Koalitioun éischter schlecht of.39 Prozent vun de ronn 900 Participante géifen, wann haut Nationalwahle wären, der CSV hir Stëmm ginn. Déi aktuell Koalitiounsparteien LSAP, DP an déi Gréng kommen zesummen nëmmen op 41 Prozent. D'DP géif am Verglach mam Resultat vun 2013 ronn 6 Prozent verléieren.Ee Resultat, dat a staarkem Kontrast mat engem Sondage steet, deen déi Blo beim Statec an Optrag ginn haten. Dee gouf um Dënschdeg presentéiert. A gëtt e ganz anert Bild erëm.En Echantillon vu ronn 1.000 Erwuessener krut Froe ronderëm d'Familljen- an Jugendpolitik vun der Regierung gestallt. Ee Beispill: méi Ënnerstëtzung fir d'Elteren, fir Beruff a Famill besser ënnert een Hutt ze kréien. 77 Prozent soe jo. Gratis Schoulbicher: 48 Prozent vun de Befrote fannen dat ganz gutt. Am ganze 87 Prozent sinn dofir. Bei esou Froe wär et 2017 effektiv net einfach, kloer negativ Äntwerten ze kréien, seet een och bei TNS-Ilres. Nawell wär dës Ëmfro representativ.Méi flexibel schaffen, vläicht esouguer vun doheem aus. Méi Fräiheet och fir d'Schoulen. Net ze vergiessen e besser bezuelte Congé parental. Nei Weeër, déi d'Regierung goe wëll, an déi an dësem Sondage ganz positiv bewäert ginn.Resultater aus anere Sondagen deite jo awer op en Desaccord mat Gambia hin. Vläicht läit dat dann un de Sujeten, wou effektiv méi diskutéiert gëtt. Wéi zum Beispill déi méisproocheg Fréifërderung. Heimat sinn ëmmerhi bal 40 Prozent net averstanen. Ëmmerhin 79 Prozent stinn der Méisproochegkeet vun de Kanner awer positiv géintiwwer.: D'Leit gesinn awer am Endeffekt eng Chance an der Méisproochegkeet an net eng Barrière. Et ass einfach fir ze kucken, wéi een dat dann natierlech och elo um Terrain kann ëmsetzen. Et ass kloer, mir als DP setzen do op 2 Achsen. Op der enger Säit d'Fërderung vum Lëtzebuergeschen als Mammen- an Integrationssprooch an op der anerer Säit awer och d'Fërderung vun der Méisproochegkeet, well mir einfach wëssen, déi ganz kleng Kanner gi spilleresch un d'Léiere vun enger neier Sprooch erun an dat soll een dann opgräifen.

Extrait Eugene Berger (1)



Eng digital Formatioun an der Schoul ënnerstëtzen d'Leit. iPad-Klasse gesinn déi jonk Leit awer bis 34 Joer majoritär kritesch.Eng Ëmfro, déi der Aarbecht vun der Regierung de Réck stäipt.: Et ass eigentlech encourageant ze gesinn, datt wann een eng Rei Mesuren am Beräich Famill, Betreiung a Bildung hëlt, datt déi och bei de Leit dobaussen ukommen. Datt ee gesäit, datt et den Erwaardungen, de Besoine vun de Leit entsprécht an datt d'Leit och gesinn, datt mat deene Mesuren hiren Alldag vereinfacht gëtt. Dat ass deen een Aspekt. Op der anerer Säit versicht een awer och de Bols vun de Leit ze fillen a fir ze kucken, wou ass eventuell nach Aarbecht a wéi enge Beräicher muss een zousätzlech nach Schaffen. Ech mengen et gesäit ee jo elo hei bei deem Sondage, dass et 3 Aspekter sinn, déi wichteg an der Familljen-, Betreiungs- a Jugendpolitik sinn.

D'DP schléisst iwwregens net aus, an Zukunft e Sondage mat méi konkret formuléierte Froen an Optrag ze ginn.