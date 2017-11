Reportage: Een Dag am Prisong (14.11.2017) D’Monica Semedo duerft zwee Giischtercher während hirer Schicht begleeden. E Beruff mat villen Erausfuerderungen. De Beruff vum Giischtje besteet net nëmmen doranner, Dieren op an zou ze spären. Verbal a kierperlech Aggressiounen, souwéi Konflikter tëscht de ronn 600 Prisonéier gehéieren hei zum Alldag. Als Prisongsbeamte brauch een eng déck Haut an et dierf een dobäi ni vergiessen, datt hannert all Gefaangenen och e Mënsch stécht.

D’Pam Fiegen schafft zanter eppes méi wéi 8 Joer hei zu Schraasseg am Prisong. Den Andy Materazzi schonn 11 Joer. Si weise wéi eng Fréischicht als Giischtje verleeft. Éischt Handlung: Kaffi, net fir si, mä fir d’Gefaangener. Ier dësen awer verdeelt gëtt, geet et fir eng Kontroll duerch den Haff. Et herrscht eng ganz speziell Atmosphär hei am Haff. E bëssen onheemlech, well deen een oder anere Gefaangenen ass scho wakereg. Et erkennt een awer just de Schied hannert de Gitteren. Dobäi lauter Dreck an Iessensreschter um Buedem. Wann alles kontrolléiert an an der Rei ass, geet et nees an d'Gebai an da kréien d'Prisonéier hire Kaffi.D’Prisongsbeamte sinn den 1. Uspriechpartner fir d’Detenuen. Ob se bei den Dokter mussen oder soss eppes net klappt. Giischtercher këmmere sech drëms a sichen no Solutiounen.Mat bal 600 Gefaangenen ass de Prisong zu Schraasseg no u senger Belaaschtungsgrenz ukomm. 2022 soll deen neie Prisong Uerschterhaff tëscht Suessem a Monnerech operationell sinn. D’Halschecht vun den Detenue vu Schraasseg ginn dann dohinner verluecht. 220 nei Giischtercher sollen dofir elo rekrutéiert ginn, och iwwer d’Fonction Publique. D’Arméi muss een dofir net méi onbedéngt maachen, et huet een dann awer Prioritéit.Wéi, wou wat ofleeft, wëssen d’Pam an den Andy haut ganz genee. Den 1. Dag zu Schraasseg war dat nach ganz anescht. Deemools woussten déi zwee nach net, wat si erwaart an am Ufank war et dann och e komescht Gefill.Vun den 300 Giischtercher hei zu Schraasseg sinn der ronn 30 weiblech. Als Fra an engem Männerprisong, dat ass schwiereg, kéint een denken. Och wann net ëmmer alles esou ofleeft, wéi et soll, bis ewell wär awer nach ni eppes Gréisseres geschitt, sou d'Pam.D’Detenuen hunn d’Recht fir 100 Euro d’Woch Produiten a Liewensmëttel aus enger Lëscht erauszesichen, déi Prisongsbeamten hinnen op d’Zell bréngen.D’Sue kréie si entweder vun der Famill iwwerwisen oder verdénge se duerch d’Aarbecht am Prisong. Op all Block gëtt et eng Kitchenette, wou d'Gefaangener d’Iesse selwer zoubereede kënnen.Den Dreck, deen an der Nuecht aus de Fënstere gehäit gouf, gëtt elo vu Gefaangenen ewechgemaach. Wat déi Inhaftéiert fir Strofdote gemaach hunn, ginn d’Giischtercher net onbedéngt gewuer. Mä heiansdo vertrauen d’Prisonéier sech hinnen un, ob si dat héiere wëllen oder net.Tëscht 75 an 80% vun de Prisonéier sinn Net-Residenten, viru 15 Joer war dat nach anescht. Dat bréngt nei Problemer mat sech. De Kontakt mat den Detenuen ass do méi schwiereg, well se d'Sprooch net kennen an och hiren Hannergrond en aneren ass, sou de Michel Lucius, Direkter vum Centre Pénitentiaire Luxembourg.Et ka mol virkommen, datt een als Giischtje vun de Prisonéier net nëmme verbal, mä och kierperlech ugegraff gëtt. Och d’Konfliktpotential tëscht de Gefaangene gëtt an de leschte Joren ëmmer méi grouss.An engem aneren Haff dréie grad e puer Detenuen hir Ronn. E Beamten iwwerwaacht si aus enger Bud eraus. Virdru mussen d’Giischtercher kontrolléieren, ob och all Dier a Gitter zou ass.Zäit fir d’Mëttegiessen, och hei fir d’éischt fir di Gefaange vum Schraasseger Prisong.Als Lescht gëtt nach ee Gefaangenen an de Visiteursraum begleet, an dann ass d’Fréischicht sou gutt wéi um Enn.Eng Fréischicht am Prisong - Et war fir d'Monica Semedo e laangen intensive Moien. An deen huet vill Andréck hannerlooss: Et ass wierklech e Balanceakt, strikt ze bleiwen an d’Mënschlechkeet ze behalen, an dat all Dag.