Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Staats-Administratioun soll 333 Milliounen Iwwerschoss maachen. Allerdéngs ass et beim Zentralstaat en Defizit vun 890 Milliounen. Ouni déi néideg Reserven kann deen nëmmen via Emprunten, also eng méi héich ëffentlech Schold finanzéiert ginn. Deen Defizit kann och net duerch den Iwwerschoss vun méi wéi enger Milliard Euro bei der Sécurité sociale kompenséiert ginn. Dat Geld gëtt gebraucht fir d'Reserven bei de Pensiounen.



D'Regierung, esou d'Handwierkskammer, géif gutt drun dinn, sech een Apel fir den Duuscht unzeleeën.

Wat d'Investitioune vum Staat betrëfft, wieren déi kee Luxus, mä absolut noutwendeg fir Retarden aus der Vergaangenheet opzehuelen. De Staat misst seng Fonctionnementskäschte bremsen. Verschidde sozial Transferte misste kritesch hannerfrot ginn. Am Pensiounswiese bräicht ee strukturell Reformen. Positiv bewäert gëtt d'Politik Richtung digital Welt, wéi och déi staatlech Ënnerstëtzung vun de PMEen.



PDF Avis Chambre des Métiers