An der Chamber sinn en Dënschdeg de Mëtteg Ännerunge vun de verschiddene Preretraite gestëmmt ginn, just déi 2 Deputéiert vun déi Lénk waren dergéint.

D'Préretraite solidarité gëtt ofgeschaf. Aner Regimer vun der Fréipensioun ginn awer ugepasst a verbessert.

Den Effet vun der Préretraite solidarité war relativ kleng, sot de Rapporter vum Gesetz, den LSAP-Deputéierte Fränk Arndt. Schonn déi viregt Regierung hat iwwer d'Ofschafen nogeduecht. D'Zil, de Jugendchômage ze drécken, gouf net erreecht. Si gouf och ëmmer manner genotzt, eng 150 d'Joer waren et elo zum Schluss.

D'Préretraite ajustement progressive oder déi vun der Schicht- an Nuetsaarbecht ginn adaptéiert. Déi Leschtgenannte gëtt zum Beispill méi flexibel, huet den Aarbechtsminister Nicolas Schmit erkläert.



15 Joer Schicht oder nuets schaffen amplaz vun 20 ginn an Zukunft duer, fir vun där Préretraite ze profitéieren. Amplaz bis 60 Joer kann een déi adaptéiert Fréipensioune bis 63 Joer huelen, dat alles, well d'Liewenserwaardung zouhëlt an d'Leit méi laang sollen an der Aarbecht gehale ginn.

Dës Ännerunge bei der Fréipensioun hunn iwwregens näischt mat der „Pension anticipée“ ze dinn, dat heescht, wann een no 40 Déngschtjoer mat 57 Joer an d'Pensioun geet. Un deem Recht ännert sech näischt, huet de Rapporteur Fränk Arndt präziséiert.



Och um gesetzleche Rentenalter vu 65 Joer gëtt näischt geännert. Am Alter tëscht 57 a 65 kann een zu all Moment seng Pensiounsrechter ufroen, wann een da 480 Méint geschafft huet.