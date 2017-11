Interview mam Ambassadeur: Roll vu China an der Welt (14.11.2017) Zanter 45 Joer huet Lëtzebuerg elo bilateral Bezéiunge mat der Volleksrepublik China. Dem Ambassadeur no stécht och nach vill Potential am Grand-Duché. Zanter 2015 ass den Huang Changqing chineseschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg.

1972 ware se mat enger Visite vum deemolege Premier Gaston Thorn a China nei belieft ginn, haut ass déi chinesesch Volleksrepublik ee wichtegen Handelspartner vum Grand-Duché.D'Kollege vun Tëlee Lëtzebuerg hu sech mam chineseschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg iwwert des Bezéiungen an d'Roll vu China an der Welt ënnerhalen. Ënner anerem ass et do ëm d'Roll vun Europa an der Welt, ëm d'Bezéiungen Nord- a Südkorea, ëm d'Zil vu China am UNO-Sécherheetsrot oder ëm d'Verkéierssituatioun an der Volleksrepublik an am Grand-Duché gaangen.Op d'Bezéiunge vu béide Länner ugeschwat, fënnt den Huang Changqing, datt et vill Potential zu Lëtzebuerg gëtt an doduerch nach vill weider Investisseuren aus China an de Grand-Duché kënne kommen, fir vun hei aus hir europäesch Geschäfter ofzewécklen. Aktuell hu jo scho 7 Banken aus der Volleksrepublik hire Sëtz op Lëtzebuerg geluecht.