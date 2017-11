© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Lettesche Verdeedegungsminister op Visitt/Rep. C. Kollwelter



E Méindeg war zu Bréissel eng Resolutioun vun den Aussen- a Verdeedegungsminister, vun am ganzen 23 vun den 28 EU-Memberlänner, ënnerschriwwe ginn. An dëser Resolutioun gëtt déi permanent a strukturéiert Cooperatioun an der Verdeedegung festgehalen. De Grond wisou dës Erklärung zustane koum, ass dem lettesche Verdeedegungsminister no e ganz einfachen.

De Raimonds Bergmains: Bei ville Meetingen dëst Joer mat der EU-Diplomatiechefin Federica Mogherini huet si betount, datt an der Vergaangenheet d'Ekonomie d'Prioritéit vun den europäesche Bierger war, ma dëst huet changéiert. Hautdesdaags ass d'Prioritéit eng aner, nämlech déi vun der Sécherheet.



Et ass déi éischte Kéier gewiescht, datt e lettesche Verdeedegungsminister an de Grand-Duché komm ass, a fir de Raimonds Bergmains vu grousser Wichtegkeet: Et ass wichteg, well Lëtzebuerg Grënnungsmember ass vun der Nato an der EU. Donieft sinn ech mer awer och sécher, datt et net just déi grouss Länner sinn, déi eng wichteg Roll spillen. Lëtzebuerg spillt och e wichtege Rôle, an zwar iwwerall. Ob grousst oder klengt Land, et huet een de nämmlechte Poids, sou gesinn ech dat.



Fir d'baltesch Länner spillt d'Sécherheet eng grouss Roll, haaptsächlech wéinst der Menace, déi si vis-à-vis vum Noper Russland spieren.



De Raimonds Bergmains: Et kann een et net a Prozenter ausdrécken. Eng Menace ass eng Menace. Mee d'Aktivitéite vun de Russe ronderëm eis Grenze kritt awer jidderee mat: notamment d'Loftaktivitéiten. Ech mengen et war 2015 oder 2016 di éischte Kéier, datt ech zanter dem kale Krich strategesch Bomber gesinn hunn.



De lettesche Minister huet sech iwwregens zu Lëtzebuerg mat sengem Homolog Etienne Schneider a mam Chamberpresident Mars di Bartolomeo getraff.