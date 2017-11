Knapp 700 agreéiert Dageseltere gëtt et den Ament hei am Land. En neie gesetzleche Kader fir dës "Assistants parentaux" gouf an der Chamber ugeholl.

Et kommen nei Qualitéitskritären, fir den Agreement ze kréien. D'Konditioune fir Dageselteren ze ginn, gi méi streng. D'Qualifikatioun an d'Infrastrukturen, déi néideg sinn, ginn adaptéiert.

Et bleift derbäi, datt een net méi wéi 5 Kanner gläichzäiteg däerf versuergen – nieft sengen eegenen. Et däerfen awer just zwee Kanner ënner zwee Joer derbäi sinn. Am Ganzen däerf een nëmmen 12 Kanner ënner Kontrakt hunn.

Dageseltere kënnen sech och ersetze loossen, awer just 8 Stonnen an der Woch a si mussen eng vun den 3 offizielle Sprooche kënnen. Dagesmammen a -Pappe kënne Kanner och iwwer Nuecht an de Weekend versuergen, dat ass awer op maximal 3 Wochen um Stéck limitéiert.

D'Gesetz ass mat de Stëmme vun der blo-rout-grénger Majoritéit plus déi Lénk gestëmmt ginn. D'CSV huet sech enthalen an d'ADR huet dergéint gestëmmt.

D'CSV begréisst d'Verbesserungen, mä fäert awer, datt de Pilier vun den Dageseltere kéint verschwannen, well si déi 20 gratis Stonne Kannerbetreiung net kënnen ubidden, doduerch also manner attraktiv si wéi eng Crèche.