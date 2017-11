Avis Budget vun Handwierkerkummer / Reportage Monique Kater



E nohaltege Wirtschaftsmodell fir Lëtzebuerg, dat wëll d'Regierung an dat wéilten och si, d'Vertrieder vum Handwierk. Fir d'Chambre des Métiers funktionéiert esou en nohaltege Wirtschaftsmodell awer just zesumme mat nohaltege Finanzen. Eng Rechnung, déi hei zu Lëtzebuerg net op géif goen, esou eng liicht enttäuschten Handwierkerkammer, déi en Dënschdeg de Moien hir Analys vum Staatsbudget vum nächste Joer presentéiert huet.

En Defizit vu bal 900 Milliounen, bei engem héije Wuesstem, an da mëttelfristeg, bis 2021, eng méi lues Croissance, wou een dann den Defizit awer soll opgefaange ginn. Dat ass eis e Rätsel, seet de Generaldirekter vun der Handwierkerkummer, déi sech an hirem Avis un d'Analys vum Conseil National des Finances drunhänkt. Op d'laang Bunn géif et nach méi komplizéiert, well mir, déi ëmmer méi al ginn, de Staat och ferm wäerte bezuelen doen. Kuerz gesot: d'Staatsfinanze wieren eben net esou gesond, wéi ugangs geduecht, d'Reserven net héich genuch. Vun Nohaltegkeet ass näischt ze gesinn, kritiséiert den Tom Wirion d'Aarbecht vun der Regierung.Wann et esou geet, wéi den Tom Wirion dat mengt, datt iwwerléisst déi aktuell Regierung keng grouss Ierfschaft fir déi nächst Regierung, grad well do jo och nach Emprunte sinn, déi mussen zeréckbezuelt ginn. Donieft kënnt een och am Aménagement du Territoire net richteg weider, och wann dat e Problem ass, deen dës Regierung geierft huet, sou den Tom Wirion.D'Organisatioun vum Territoire feelt der Handwierkerkummer no ëmmer nach hei am Land, obschonns dat versprach gi wier. Dem Generaldirekter Tom Wirion läit grad dat hei um Häerz, respektiv um Mo. Et geet ëm Aktivitéitszonen, fir d'Kand beim Numm ze nennen an eng Enquête, déi gemaach gouf.Et ass ee mam Problem bei d'Politik gaangen, ma do ass an deem Dossier net der Däiwel geschitt. Mat den neie sektorielle Pläng erhofft ee sech dann och Zonen, wou och d'Handwierk dono seng Plaz kritt. D'Betriber, och wann déi keng 100 Leit do schaffen hunn, solle sech awer kënnen do developpéieren a vergréisseren, esou de Generaldirekter vun der Handwierkerkummer.Eng Zone Nationale wier et och fir Handwierk an net just fir déi ganz grouss aus dem Ausland.D'Formatioun gouf an Ugrëff geholl. Gutt fënnt d'Chambre des Métiers, déi sech am Apprentissage awer nach méi erwaart, well et wier een dee Secteur, deen am meeschten ausbilt. Qualifizéiert Leit, Kompetenze wieren essentiell. Grad wéi eng finanziell Ënnerstëtzung vum Staat, wann d'Betriber investéieren, eng vun de Prioritéiten am a fir d'Handwierk.Positiv Akzenter gesäit een also och, am Budgetspak, erausgepickt de sougenannte Pacte Pro Artisanat, hei hëlleft d'Regierung dem Handwierk op de Wee ze goe vun der Digitaliséierung.