Och am zweete Prozess ëm e Bruddermord, am Dezember 2014 zu Esch, soll - wann et dem Vertrieder vum Parquet général no geet - den Haaptugeklote liewenslängleche Prisong kréien.Deen an 1. Instanz zur Héchststrof Veruerteelten hat säi behënnerte Brudder vun deemools 30 Joer fir d'éischt mat engem Gedrénks vergëft; dono hat hien am Brudder sengem Appartement e Feier geluecht. D'Läich gouf fonnt, nodeems de Brand geläscht war ...De Vertrieder vum Parquet général huet en Dënschdeg op der Cour d'appel vun engem besonnesch perfide Verbrieche geschwat, fir dat net déi geréngst Circonstance atténuante gëlle kéint. Déi 1. Riichter hätten zu Recht Mord géint den Haaptugekloten zréckbehalen; deem säi Virsaz, fir de Brudder ëmzebréngen, wär och net méi kontestéiert.Dat 1. Uerteel sollt confirméiert ginn, well de jonke Mann aus Habscht gehandelt hätt, sou de Vertrieder vum Parquet général, deen donieft fir de Matbeschëllegten zwee Joer Prisong, mat engem eventuelle Sursis, an eng Geldstrof vun 3.000 € gefuerdert huet. Dëse Mann, dee wéinst Abus de faiblesse géintiwwer der Mamm vun de Bridder an Untersuchungshaft sëtzt, wär am 1. Prozess zu Onrecht fräigesprach ginn. Schliisslech hätt hien dem Haaptugekloten e falschen Alibi ginn an him gehollef, fir unzegoen, wat deem dann och bal gelonge wär.Deen Haaptugekloten huet en Dënschdeg betount, ë.a. wéinst der Strof an Appell gaangen ze sinn. Et géif him Leed doen, wat geschitt wär, ma hie kéint dat, Zitat, "leider net réckgängeg maachen". Hien hätt Haass géintiwwer dem Brudder gehat an deen aus dem Verkaf vum Haus vun der Groussmamm vill méi Sue kritt wéi hien. Dofir hätt hien e Jus mat Schlof- a Berouegungsmëttele preparéiert an dono nach Feier geluecht.De Matbeschëllegten hätt iwwerdeems 3-4 Deeg virun der Dot gewosst, dass de Brudder géif ëmbruecht ginn, an hien hätt ënnert dem Afloss vum Matbeschëllegte gestanen, sou den Haaptugekloten. Wouropshin de Matbeschëllegten erkläert huet, näischt virun der Dot gewosst ze hunn. Den Haaptugekloten hätt ëmmer vun engem Suicide vum Brudder geschwat.Nodeems de Me Sam Ries, Affekot vum Haaptugekloten, an enger Perséinlechkeetsstéierung vu sengem Client eng Circonstance atténuante gesinn huet, déi et erméigleche kéint, net d'Héchststrof ze spriechen, huet de Me Says, Affekot vum Matbeschëllegten, gemengt, et géif kee Beweis fir eng Schold vu sengem Mandant ginn, soudass de Fräisproch aus 1. Instanz sollt confirméiert ginn.