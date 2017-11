De 76 Joer alen Ex-Politiker hat am Juni 2015 e Protokoll vun 49 € kritt, well hien an der Sortie vum Parking Knuedler geparkt hat ...

© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Um Stater Geriicht gouf en Dënschdeg am Nomëtten d'Confirmatioun vum 1. Uerteel, d.h. eng Geldstrof vu 50 €, géint de fréieren Deputéierte Jean-Paul Rippinger gefrot. D'Uerteel ass fir den 30. November.

De 76 Joer alen Ex-Politiker hat am Juni 2015 e Protokoll vun 49 € kritt, well hien an der Sortie vum Parking Knuedler geparkt hat, zum Deel um Zebrasträif. De Mann, vu Beruff Affekot, hat argumentéiert, de Protokoll misst zréckgezu ginn, well dat net Voie publique wär an de Polizist Nummer 4 opgeschriwwen, d'Sortie vum Parking awer guer keng Hausnummer hätt.



Um Policegeriicht war de Jean-Paul Rippinger dowéinst am Mäerz zejoert eben zu enger Geldstrof vu 50 € condamnéiert ginn, ma war dogéint an Appell gaangen.