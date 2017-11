Et duerf ee gespaant sinn, wéi déi nächst Regierungskoalitioun ausgesäit. Bleift et bei blo-rout-gréng oder packt d'CSV et nees an déi nächst Regierung?

An engem Joer wësse mer méi. Wéi eng Konstellatiounen am beschte bei de Leit ukommen, huet Tageblatt probéiert erauszefannen.



An enger Ëmfro koum eraus, dass d'Majoritéit vun de Lëtzebuerger sech eng Nei-Oplo vum Klassiker, an zwar enger CSV-LSAP Koalitioun wënschen.



39% hu sech fir des Variante ausgeschwat bal sou vill awer och dogéint. Eng reell Konkurrenz kéinten déi Gréng duerstellen. 37% hu sech nämlech fir eng CSV-déi Gréng-Koalitioun ausgeschwat.



Manner gefrot ass eng CSV-DP Regierung. 46% wiere géint sou eng Konstellatioun, nëmme 34% dofir. Eng leschte Kéier souzen CSV an DP vun 1999 bis 2004 zesummen op der Regierungsbänk. Eng CSV-ADR Koalitioun ass éischter ausgeschloss, op d'mannst emol wat d'Resultat vun dëser Ëmfro vum Tageblatt ergëtt. 61% wiere géint sou eng Konstellatioun, nëmmen 19% dofir.



Gambia ass iwwerdeems nach ëmmer beléift. 35% vun de Leit, déi gefrot goufen, hu sech fir eng blo-rout-gréng-Koalitioun ausgeschwat. 45% sinn allerdéngs dogéint.



An dass d'Gambia-Parteien nach eventuell déi Lénk kéinte mat an d'Boot huelen, ass fir 59% vun de Befroten ausgeschloss. Nëmmen 23% kéinten sou sou eng Véiererkoalitioun virstellen.