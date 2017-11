Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

En Donneschdeg, 23. November, ass den offizielle Lancement vun dean der Stad, dee bis de 24. Dezember dauert. Wéi gewinnt och mat den traditionelle Chrëschtmäert op der Plëss an op der Konstitutiounsplaz.Am Kader vun de Winterlights 2017 organiséiert d'Stad Lëtzebuerg an der Victor-Hugo-Hal e. Den 2. Dezember vun 9 bis 17 Auer sinn exklusiv Spillsaachen, Kleeder, Bicher a Miwwelen fir d'Kanner ze verkafen. Den 3. Dezember, um, kritt een da Saachen fir d'ganz Famill.Wann Dir Saachen Doheem hutt, déi Dir gäre verkafe wëllt, kënnt Dir Iech beim Office des fêtes et marchés umellen. E Stand kascht 5 Euro.Op der selwechter Plaz musst Dir Iech umellen goen, fir e Chalet um Chrëschtmaart ze kréien oder beim Roude Pëtz um, deen Associatioune soll hëllefen, Sue fir e gudden Zweck ze sammelen.