De Mouvement écologique huet dëst mat Hëllef vu sengem "Mecoskop" analyséiert, ee Joer ier op nationalem Niveau nees gewielt gëtt.

13 Verspriechen si guer net thematiséiert ginn. 52 sinn an enger éischter Phase vun der Realisatioun, 37 si schonn an engem méi avancéierte Stade an 12 Mesure sinn integral ëmgesat. Elo fuerdert de Mouvement, datt am leschte Joer vun der Legislaturperiod d’Regierung elo nach eng Kéier urappt, besonnesch bei der nohalteger Entwécklung. Et géif z.B. eng Analys feelen, wisou Lëtzebuerg net méi nohalteg ass. Et wieren och nach guer keng Instrumenter/Moossname bekannt. Et sollt jo och en Nohaltegkeetscheck gemaach gi fir all Decisioun vun der Regierung oder Chamber, an deem Punkt wier bis elo guer näischt geschitt, sou d'Blanche Weber.





D'Blanche Weber



De "PIB du bien-être" soll eng politesch Valeur kréien, d'Onmass u Labelen, deenen de Konsument ausgesat ass soll iwwerschafft ginn.Och op d’Rifkin Etüd koum een um Mëttwoch de Moie beim Mouvement écologique ze schwätzen. Do géif keng Grondsazdiskussioun iwwert en neie Wirtschafts- a Gesellschaftsmodell gefouert ginn. Déi géife vläicht um Bord gefouert ginn, ma eng Zukunftsdebatt géif net gefouert ginn, och wann esou géif gemaach ginn.An da géif d’Regierung och dacks am Widdersproch handelen. Zum Beispill setzt si sech géint Cattenom an, wat de Mouvement natierlech begréisst. Op der anerer Säit allerdéngs huet Lëtzebuerg immens héich CO2-Emissioune pro Kapp an den Undeel un erneierbaren Energië wier net héich genuch. D’Blanche Weber gëtt nach d'Beispill, dass dem Här Schneider no Google op Lëtzebuerg géif komme wéinst eisen niddregen Energiepräisser. Do géif sech dann d'Fro stellen, ob mer eis eng nei Tanktourismus-Niche am Klimasekter géifen opbauen? Eenzel Leit géife sech net schummen ze behaapten dat wier nohalteg, sou nach d'Blanche Weber.

An och wann d'Regierung e puer Verspriechen aus dem Koalitiounsaccord schonn ëmgesat huet, gëllt et ze kucken a wéi wäit déi dann och qualitativ gutt sinn. D’Steierreform ass do esou ee Beispill. Ëmgesat, mä net am Sënn wéi de Mouveco dat gäre gehat hätt.