Um Verwaltungsgeriicht huet e Bäcker an 1. Instanz Recht kritt an engem juristesche Sträit mam Wirtschaftsministère. Hie wollt eng Derogatioun fir moies scho viru 6 Auer dierfen op ze maachen, Tankstellen e puer honnert Meter méi wäit ewech däerfen dat. En Dënschdeg hate mer Iech vun deem Uerteel geschwat...

Artikel: Bäckerei kritt Recht am Sträit mam Wirtschaftsministère

De Ministère geet géint d'Uerteel an Appell. Net well si dem Bäcker net wëllen accordéieren, datt hie schonn däerf – wéi eng Tankstell - éischter opmaachen, mä d'Demande war net richteg gestallt.