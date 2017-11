Am Januar 2015 ass zu Esch en Accident geschitt, dat ee Mount drop déidlech Suitte sollt hunn. Eng Fra vun haut 44 Joer hat deemools an der Mëttesstonn mat hirem Auto e Mann vu 85 Joer, dee mam Vëlo ënnerwee war, ze pake kritt. Ee Mount dono war d'Affer am Spidol verscheed.

D'Ugekloten hat dunn an huet och de Moie virun de Riichteren ausgesot, vun der Sonn verblennt ginn ze sinn. Nawell soll si, dem Vertrieder vum Parquet no, zu enger ugemoossener Geldstrof an zu engem Fuerverbuet vun engem Joer, eventuell mat Sursis, veruerteelt ginn.

Geriich: déidlechen Accident zu Esch / Reportage Eric Ewald



An den Ae vum Vertrieder vum Parquet hätt d'Fra wuel erkläert, de Vëlosfuerer gesinn ze hunn an dono verblennt ginn ze sinn, an awer hätt si, wann hir Vitesse adaptéiert gewiescht wär, kënne stoe bleiwen. Woubäi en Expert betount huet, d'Fra wär mat tëscht 36 a 50 Kilometer an der Stonn komm an deemno net ze séier gefuer. Wat d'Verblenden ugeet, kéint dat duerchaus stëmmen, bei engem Spigele vun der Sonn, déi déif stoung, op der Strooss. D'Siichtverhältnisser wären op alle Fall schwiereg gewiescht.

Um Ufank vun der Sëtzung sot e Polizist, dass, wéi hien op d'Plaz koum, de Mann e bëssen opbruecht gewiescht wär. Hie wollt bei seng Déieren an de Gaart, hätt keng visibel Blessure gehat a wär eréischt nom Insistéiere vum Polizist an d'Ambulanz gaangen. D'Fra hätt deemools zu Protokoll ginn, dass si gréng hat a gemengt hätt, op hirer Lénker e Vëlosfuerer gesinn ze hunn. Si wär awer duerch d'Sonn geblennt ginn, wat fir de Polizist richteg wär. De Mann da wär an d'Spidol bruecht ginn, wou ënner anerem e Longerass a Bréch vu Rëpper a vum lénke Schlësselbee festgestallt gi wären. Aus dem kënschtleche Koma, an deen hien eng Zäit dono versat gi war, wär hien net méi erwächt. De Geriichtsmedeziner huet donieft nach vun engem Bluttergoss lénks am Gehir geschwat an dovun, dass de Mann eng Longeninfektioun krut. Säin Zoustand wär méi schlecht ginn, seng Organer hätte versot an hie wär gestuerwen. Woubäi dem Affer seng Prognos vun Ufank u schlecht gewiescht wär, op Grond vu senge liewensgeféierleche Blessuren.

D'Beschëllegt huet, och ënner Tréinen, ënnerstrach, dass si deen Dag vun der Aarbecht koum. Si hätt de Vëlosfuerer wouergeholl, d'Sonn an d'Ae kritt, an dunn hätt et scho gerabbelt. Si hätt d'Police geruff an no enger Zäitchen op der Plaz vum Accident gesot kritt, si sollt heem fueren. Eréischt vill méi spéit wär si du gewuer ginn, dass de Mann verscheed wär. Hiren Aussoen no hat si um fatalen Dag wuel ëm déi 50 Stonnekilometer drop.

Fir hiren Affekot Me Alain Gross wär, ausser onglécklechen Ëmstänn, näischt am Dossier géint seng déif bestierzte Cliente. Déi hätt deemools eppes gesinn, wär normal gefuer, hätt gréng gehat a wär verblennt ginn, wourops et zum Accident koum. Well si also kee Feeler gemaach hätt, sollt si fräigesprach ginn.

D'Uerteel ass fir den 30. November.